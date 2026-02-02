Τσατραφύλλιας: «Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από Τετάρτη με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες» – Μέχρι πότε θα διαρκέσει

Με τις κακοκαιρίες να διαδέχονται η μία την άλλη και να μας θυμίζουν ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα, ένα νέο κύμα βροχών και καταιγίδων αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του, επισημαίνει ότι από την Τετάρτη (04.02) έως και την Παρασκευή (06.06) δύο νέα συστήματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν τη χώρα.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από καταιγίδες, λασποβροχές και ενισχυμένους νοτιάδες, δημιουργώντας εκ νέου συνθήκες έντονης αστάθειας και αυξημένης επικινδυνότητας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«΄Έρχονται δύο διαταραχές με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες…”

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα!

Δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές Τετάρτη-Παρασκευή και Κυριακή-Δευτέρα θα μας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα.

Προς το παρόν η πρώτη φαίνεται μέτριας έντασης και η δεύτερη αξιόλογη.

Και οι δύο μεταβολές δεν θα φέρουν κρύα. Τουναντίον οι νοτιάδες εκτός από τη σκόνη θα κουβαλήσουν και θερμότερες αέριες μάζες από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη.Έτσι η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουνε στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα».

Ο καιρός αύριο

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία έως και το απόγευμα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τις ανατολικής Μακεδονίας τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους στα Δωδεκάνησα αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5, και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί έως 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικων βροχών έως και το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.