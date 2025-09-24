Άλιμος: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι αλλοδαποί για αρπαγή αλυσίδας λαιμού

Δύο 16χρονοι αλλοδαποί συνελήφθησαν τις απογευματινές ώρες της Τρίτης (23/09) στον Άλιμο, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι δύο ανήλικοι προσέγγισαν πεζή γυναίκα στον Άλιμο και με χρήση βίας αφαίρεσαν μία χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό της και διέφυγαν.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, όπου έπειτα από αναζητήσεις εντόπισαν τους δύο ανηλίκους κοντά στον σταθμό του ΤΡΑΜ. Οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.