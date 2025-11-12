Άλιμος: Εξωσχολικοί εισέβαλαν σε προαύλιο σχολείου και ξυλοκόπησαν 15χρονο μαθητή

Επίθεση δέχτηκε το πρωί της Τρίτης, 11 Νοεμβρίου ένας 15χρονος μαθητής σε Λύκειο του Αλίμου από ομάδα εξωσχολικών νεαρών που εισέβαλε στο προαύλιο και ξυλοκόπησε τον ανήλικο, ο οποίος υπέστη ελαφρά τραύματα σε πρόσωπο και κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Αγία Σοφία” για ιατρική βοήθεια.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για το συμβάν, ενώ γονείς και εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ανησυχία τους για την ασφάλεια των παιδιών στα σχολεία. Η τοπική αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι θα ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας καθώς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος: “Συνολικά πάνω από 2.000 ανήλικα παιδιά προσέρχονται κατ’ έτος στα νοσοκομεία όλης της χώρας τραυματισμένα από συμπλοκές μεταξύ των. Εκ των 2.000 προσελεύσεων τραυματισμένων ανήλικων από ξυλοδαρμό τα 400 περίπου είναι από σχολεία. Και ο αριθμός ημέρα με την ημέρα αυξάνεται”.