Αλεπού… επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου – Δείτε το βίντεο από κάμερα ασφαλείας
Το ζώο στη συνέχεια κατευθύνθηκε στον Εθνικό Κήπο
Στο Μέγαρο Μαξίμου εισέβαλε μια αλεπού τα ξημερώματα της Παρασκευής, με το περιστατικό να καταγράφεται από τις κάμερες ασφαλείας.
Μάλιστα, σύμφωνα με περαστικούς, η αλεπού πέρασε νωρίτερα και από το Προεδρικό Μέγαρο, ενώ αργότερα φαίνεται να κατευθύνθηκε στον Εθνικό Κήπο.
Πλέον η εμφάνιση αλεπούδων στην «καρδιά» της πόλης έχει καταστεί σύνηθες φαινόμενο, λόγω της έντονης αστικοποίησης αλλά και της συνήθειας των κατοίκων να ταΐζουν άγρια ζώα που ανήκουν στα δάση.
