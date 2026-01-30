Αλεπού… επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου – Δείτε το βίντεο από κάμερα ασφαλείας

Στο Μέγαρο Μαξίμου εισέβαλε μια αλεπού τα ξημερώματα της Παρασκευής, με το περιστατικό να καταγράφεται από τις κάμερες ασφαλείας.

Μάλιστα, σύμφωνα με περαστικούς, η αλεπού πέρασε νωρίτερα και από το Προεδρικό Μέγαρο, ενώ αργότερα φαίνεται να κατευθύνθηκε στον Εθνικό Κήπο.

Πλέον η εμφάνιση αλεπούδων στην «καρδιά» της πόλης έχει καταστεί σύνηθες φαινόμενο, λόγω της έντονης αστικοποίησης αλλά και της συνήθειας των κατοίκων να ταΐζουν άγρια ζώα που ανήκουν στα δάση.