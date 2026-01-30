Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεπού… επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου – Δείτε το βίντεο από κάμερα ασφαλείας

Το ζώο στη συνέχεια κατευθύνθηκε στον Εθνικό Κήπο

Αλεπού… επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου – Δείτε το βίντεο από κάμερα ασφαλείας
DEBATER NEWSROOM

Στο Μέγαρο Μαξίμου εισέβαλε μια αλεπού τα ξημερώματα της Παρασκευής, με το περιστατικό να καταγράφεται από τις κάμερες ασφαλείας.

Μάλιστα, σύμφωνα με περαστικούς, η αλεπού πέρασε νωρίτερα και από το Προεδρικό Μέγαρο, ενώ αργότερα φαίνεται να κατευθύνθηκε στον Εθνικό Κήπο.

Πλέον η εμφάνιση αλεπούδων στην «καρδιά» της πόλης έχει καταστεί σύνηθες φαινόμενο, λόγω της έντονης αστικοποίησης αλλά και της συνήθειας των κατοίκων να ταΐζουν άγρια ζώα που ανήκουν στα δάση.

