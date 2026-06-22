Αλεπουδάκια έκαναν την εμφάνισή τους σε παράσταση στο θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου (βίντεο)

Μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα χαριτωμένη εικόνα αντίκρισαν οι θεατές που βρέθηκαν σε παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, όταν δύο μικρά αλεπουδάκια έκαναν την εμφάνισή τους στις κερκίδες, προκαλώντας έκπληξη και ενθουσιασμό.

Οι παρευρισκόμενοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους, καθώς οι δύο μικρές αλεπουδίτσες κινούνταν ανάμεσα στον κόσμο δείχνοντας απόλυτα εξοικειωμένες με την ανθρώπινη παρουσία. Το ασυνήθιστο αυτό περιστατικό έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης, με αρκετούς θεατές να καταγράφουν τη στιγμή με τα κινητά τους.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα δύο ζώα παρέμειναν στον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης, παρακολουθώντας –με τον δικό τους τρόπο– την εξέλιξη του έργου, μέχρι και την ολοκλήρωσή του.

Μάλιστα, αποχώρησαν μόνο όταν άρχισαν να φεύγουν και οι τελευταίοι θεατές, αφήνοντας πίσω τους χαμόγελα και μία μοναδική ανάμνηση σε όσους βρέθηκαν εκεί.