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Νάξος: Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό – Τραυματίστηκαν σοβαρά άλλα δύο άτομα

Μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ

Νάξος: Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό – Τραυματίστηκαν σοβαρά άλλα δύο άτομα
Πηγή: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου στη Νάξο, στην επαρχιακή οδό Αγίας Άννας – Αεροδρομίου.

   Σύμφωνα με την Αστυνομία, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος, με συνεπιβάτη έναν 23χρονο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με άλλο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 72χρονος. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 72χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ σοβαρά τραυματίστηκαν ο 19χρονος οδηγός και ο 23χρονος συνεπιβάτης του πρώτου οχήματος.

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   Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

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