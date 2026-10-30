Άδωνις Γεωργιάδης από τα Χανιά: Τον Ιανουάριο του 2027 τα νέα ΤΕΠ – Αντιδράσεις εργαζομένων για την υποστελέχωση

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων αποτέλεσε τον κεντρικό σταθμό της διήμερης περιοδείας του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στην Κρήτη, με τις εργασίες κατασκευής του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η επίσημη παραλαβή του νέου ΤΕΠ προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2027, ενώ γνωστοποίησε την ένταξη του Νοσοκομείου Χανίων στις γεωγραφικά άγονες περιοχές Α΄ κατηγορίας, με στόχο την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού.

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Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι, πολίτες και εκπρόσωποι σωματείων πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ζητώντας μόνιμες προσλήψεις και ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας υγείας.

Γεωργιάδης: «Τα νέα ΤΕΠ θα είναι στολίδι για τα Χανιά»

Κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο, ο Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο όπου κατασκευάζεται το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών.

Το νέο ΤΕΠ θα καλύπτει έκταση 1.700 τετραγωνικών μέτρων, έναντι 600 τετραγωνικών μέτρων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

«Το συγκεκριμένο έργο μας δυσκόλεψε πάρα πολύ, πιστεύω όμως ότι όλα θα πάνε καλά, και μέσα στον Ιανουάριο του 2027 θα κάνουμε την επίσημη παραλαβή του έργου», ανέφερε ο υπουργός.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η επέκταση των υποδομών αποτελεί αναγκαία επένδυση, καθώς οι υγειονομικές ανάγκες της περιοχής έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω της πληθυσμιακής ανάπτυξης και της τουριστικής κίνησης.

«Τα προηγούμενα ΤΕΠ που λειτουργούν τώρα είναι 600 τ.μ., τα νέα ΤΕΠ θα είναι 1.700 τετραγωνικά», υπογράμμισε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα αποτελέσουν «στολίδι» για τα Χανιά και την Κρήτη.

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Σήμερα είχαμε μετά την επίσκεψη μου στο εργοτάξιο των νέων ΤΕΠ του ΓΝ Χανίων, την συζήτηση μας με το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού, των φορέων και των βουλευτών του Νομού για το Νοσοκομείο. Η συζήτηση κράτησε άνω των 3 ωρών ήταν εποικοδομητική και μετά από αυτήν ανακοίνωσα: 1. Την ένταξη των Χανίων σε καθεστώς Άγονο Ά με τα μέγιστα οικονομικά και θεσμικά κίνητρα. 2. Την άμεση προκήρυξη 4 παθολόγων αρχές Νοεμβρίου και 2-3 αναισθησιολόγων. Και επιπλέον 4 παθολόγων αρχές Ιανουαρίου. 3. Την άμεση πρόσληψη έως το τέλος του έτους 70 συνολικά νοσηλευτών μονίμων και επικουρικών. 4. Την συνεργασία μας με την ΤΑ και ειδικά του Δήμου Χανίων για θέσπιση επιπλέον οικονομικών κινήτρων. Το Νοσοκομείο Χανίων είναι ένα εξαιρετικό Νοσοκομειο με πολύ καλό Διοικητή και θα γίνει ακόμη καλύτερο.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 30, 2026

Νοσοκομείο Χανίων: Στις άγονες περιοχές Α΄ κατηγορίας

Μία από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις του υπουργού αφορούσε την ένταξη του Νοσοκομείου Χανίων στις γεωγραφικά άγονες περιοχές Α΄ κατηγορίας.

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Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, εκδόθηκε το σχετικό Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), με τη ρύθμιση να καλύπτει ολόκληρο τον νομό, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Υγείας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ανταποκρίνεται σε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, καθώς προβλέπονται πρόσθετα κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών σε θέσεις που παραμένουν κενές.

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Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι να ενισχυθεί η στελέχωση των δομών και να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες που προκαλούνται στις εφημερίες εξαιτίας των ελλείψεων προσωπικού.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εξέφρασαν επιφυλάξεις για το κατά πόσο τα συγκεκριμένα κίνητρα θα είναι αρκετά ώστε να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση και να ανακοπούν οι παραιτήσεις γιατρών.

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Διαμαρτυρίες εργαζομένων: «Το νοσοκομείο μας αιμορραγεί»

Η επίσκεψη του υπουργού πραγματοποιήθηκε σε κλίμα κινητοποιήσεων από εργαζομένους του νοσοκομείου, πολίτες και εκπροσώπους σωματείων.

Στην είσοδο του νοσηλευτικού ιδρύματος συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές με πανό και συνθήματα, ζητώντας άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο.

Τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων αφορούσαν:

Άμεσες και μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και των ιατρικών ειδικοτήτων.

Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ουσιαστική στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων, Βαρδής Γεωργιακάκης, γνωστοποίησε ότι έχει προγραμματιστεί παγχανιώτικο συλλαλητήριο στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, με κεντρικό σύνθημα «Το νοσοκομείο μας αιμορραγεί».

Στην κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχουν σωματεία, δήμοι και κοινωνικοί φορείς, με αίτημα την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στη δημόσια περίθαλψη.

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Πολάκη για τη δημόσια υγεία

Κατά τη διάρκεια της ανοικτής σύσκεψης για τα προβλήματα του νοσοκομείου, στην οποία συμμετείχαν υγειονομικοί και εκπρόσωποι φορέων, σημειώθηκε πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη.

Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση και την ηγεσία του υπουργείου Υγείας για απαξίωση της δημόσιας περίθαλψης.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε, παραθέτοντας στοιχεία, ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τα διαθέσιμα θεσμικά και οικονομικά εργαλεία για την ενίσχυση του ΕΣΥ.

Ο υπουργός κάλεσε τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεργαστούν με το υπουργείο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ιδιαίτερα αξιόλογο, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιεί σημαντικές ιατρικές πράξεις και, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, κατατάσσεται στη δέκατη θέση μεταξύ των νοσοκομείων της χώρας.

Μπακογιάννη: Σχεδιάζονται κατοικίες για γιατρούς, παιδικός σταθμός και νέος σταθμός ΕΚΑΒ

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, και οι βουλευτές Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη και Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης.

Η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε σε ένα νέο έργο που βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού και αφορά την αξιοποίηση έκτασης δίπλα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε, το σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή κατοικιών επιφάνειας 45 και 85 τετραγωνικών μέτρων για γιατρούς, τη δημιουργία παιδικού σταθμού για τα παιδιά των εργαζομένων και την κατασκευή νέου σταθμού ΕΚΑΒ.

Η βουλευτής εκτίμησε ότι η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών των γιατρών, στη διευκόλυνση των εργαζομένων με παιδιά και στη βελτίωση της λειτουργίας του ΕΚΑΒ στα Χανιά.

Η συνέχεια της περιοδείας στην Κρήτη

Η περιοδεία του υπουργού Υγείας ξεκίνησε με επίσκεψη στο Δημαρχείο Χανίων, όπου ενημερώθηκε από τον δήμαρχο Παναγιώτη Σημανδηράκη για ζητήματα υγείας που απασχολούν την περιοχή.

Ακολούθησε επίσκεψη στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ Χανίων.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στα Κέντρα Υγείας Βάμου, στον Αποκόρωνα, και Σφακίων, με τον υπουργό να συνοδεύεται από τον διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Νεκτάριο Παπαβασιλείου.