Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία της Hellenic Train στον σταθμό Λεχωνίων μετά από τεχνικό πρόβλημα

Τεχνικό ζήτημα προέκυψε σε αμαξοστοιχία της Hellenic Train το μεσημέρι της Κυριακής (31/8) όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ειδικότερα, ο συρμός 3801 που εκτελούσε το δρομολόγιο Μηλιές – Άνω Λεχώνια, ακινητοποιήθηκε 1,5 χιλιόμετρο από τον σταθμό των Α. Λεχωνίων περίπου στις 16:20. Το δρομολόγιο εξυπηρετούσε 120 επιβάτες η οποίοι μεταφέρθηκαν καθυστερημένα στον προορισμό τους μετά από 50 λεπτά με την ίδια αμαξοστοιχία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train:

Η αμαξοστοιχία 3801, η οποία εκτελούσε τη διαδρομή Μηλιές – Άνω Λεχώνια με 120 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε σήμερα στις 16:20, περίπου 1,5 χιλιόμετρο πριν από τον Σταθμό των Α. Λεχωνίων, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μετέβη άμεσα στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης. Μετά την επιτυχή επέμβαση, η αμαξοστοιχία συνέχισε τη διαδρομή της προς τον τελικό προορισμό, με καθυστέρηση 50 λεπτών.

Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον ΟΣΕ — αρμόδιο φορέα για τη συντήρηση του εν λόγω τροχαίου υλικού — διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.