Αιτωλοακαρνανία: Στον εισαγγελέα ο 44χρονος δράστης του εγκλήματος – Εξετάζεται η ύπαρξη τρίτου προσώπου στο σημείο της τραγωδίας

Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα οδηγήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18.01) ο 44χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου, Κώστα Αλεξανδρή.

Το θύμα εντοπίστηκε νεκρό από πυρά μέσα στο αυτοκίνητό του, σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας, στην Αιτωλοακαρνανία.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης έφτασε στα δικαστήρια Μεσολογγίου συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε βάρος του αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Την ίδια ώρα, ισχυρά αστυνομικά μέτρα έχουν τεθεί σε εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή, καθώς οι Αρχές εκφράζουν φόβους για ενδεχόμενα αντίποινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του aixmi-news.gr, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης μάρτυρα στο σημείο του εγκλήματος. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για φίλο του δράστη, με τον οποίο φέρεται να είχε προγραμματισμένο ραντεβού για επαγγελματική υπόθεση σχετική με κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Ερευνάται, ωστόσο, αν το συγκεκριμένο πρόσωπο έφτασε στο σημείο πριν ή μετά τη διάπραξη του εγκλήματος.

«Αν δεν τον σκότωνα εγώ, θα με σκότωνε εκείνος»

Στην κατάθεσή του, ο 44χρονος υποστήριξε ότι είχε στηθεί σε ενέδρα από το θύμα και ότι τη στιγμή της συνάντησης είδε τον κοινοτάρχη να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του. Όπως φέρεται να δήλωσε, φοβήθηκε και πυροβόλησε πρώτος.

«Τον πρόλαβα. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει συγκεντρώσει μαρτυρίες που κάνουν λόγο για ερωτική αντιζηλία ανάμεσα στον δράστη και το θύμα, με φόντο τη σύζυγο του κοινοτάρχη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δύο άνδρες διατηρούσαν στο παρελθόν φιλικές σχέσεις, οι οποίες όμως διαταράχθηκαν πλήρως τον τελευταίο χρόνο.

Όπως φέρεται να έχει καταθέσει ο 44χρονος, η σύζυγος του θύματος είχε αναπτύξει εξωσυζυγική σχέση μαζί του και είχε αποχωρήσει από το οικογενειακό της περιβάλλον, διαμένοντας για διάστημα στην Πάτρα. Αργότερα, αποφάσισε να επανασυνδεθεί με τον σύζυγό της και να επιστρέψει στο σπίτι τους, γεγονός που, σύμφωνα με τις Αρχές, πυροδότησε την κλιμάκωση της έντασης.

Το χρονικό του εγκλήματος

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στον κοινοτάρχη και, τη στιγμή που ο 50χρονος διέσχιζε την περιοχή με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές. Από τα πυρά, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό.

Κατά την αυτοψία στο σημείο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το θύμα βρέθηκε μπρούμυτα, προς τη θέση του συνοδηγού. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκε καραμπίνα, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι και το θύμα ήταν οπλισμένο. Παράλληλα, σκάγια βρέθηκαν τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, δεδομένα που εξετάζονται στο πλαίσιο της βαλλιστικής έρευνας.

Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, ο 44χρονος επικοινώνησε με τις Αρχές και δήλωσε την πρόθεσή του να παραδοθεί. «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα», φέρεται να είπε, παραδίδοντας παράλληλα και το όπλο του εγκλήματος. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην τοπική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου και κρατείται.