Κεραμέως: “Καταργούμε την περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την τριετία”

Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χηρείας, ανακοίνωσε από τη Βουλή, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, το πρωί της Πέμπτης 2/7.

Όπως διευκρίνισε η κυρία Κεραμέως, οι δικαιούχοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα γίνει καμία περικοπή που θα την μειώνει στο 35%, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Από τη μέχρι τώρα παρακολούθηση πορείας εσόδων ασφαλιστικών ταμείων, υπερβαίνουμε τον στόχο του Μεσοπροθέσμου κατά 517 εκατ., λόγω της τολμηρής εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε 2,5 εκατ. εργαζόμενους. Καταργούμε την περικοπή συντάξεων χηρείας που προβλέπονται στο νόμο Κατρούγκαλου μετά την τριετία. Αποκαθίσταται η ασφαλεια δικαίου, θα λαμβάνουν κανονικά οι δικαιούχοι δύο εθνικές συντάξεις» ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Εργασίας.

Η Νίκη Κεραμέως κατέστησε επίσης σαφές ότι με τη νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει προς ψήφιση το υπουργείο δεν θα ζητηθεί καμία καταβολή αναδρομικών από δικαιούχους των συντάξεων χηρείας.