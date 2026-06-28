«Αίολος Κεντέρης»: Το άδοξο τελευταίο ταξίδι του ιστορικού ταχύπλοου – Η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο της Τουρκίας (βίντεο)

Στο τελευταίο του ταξίδι ρυμουλκήθηκε το ιστορικό «Αίολος Κεντέρης» μετά από χρόνια υπηρεσίας στην ελληνική ακτοπλοΐα αφήνοντας πίσω ένα σπουδαίο αποτύπωμα στις θαλάσσιες μεταφορές.

Το πλοίο ρυμουλκήθηκε στην Αλί Αγά της Τουρκίας, όπου θα οδηγηθεί στα διαλυτήρια βάζοντας επίσημα τέλος σε μία ιστορική πορεία στα χρυσά χρόνια της ελληνικής ακτοπλοΐας. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η πορεία ενός πλοίου που για πολλά χρόνια βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της ακτοπλοΐας του Βορείου Αιγαίου και ταυτίστηκε με την ανάπτυξη της NEL Lines.

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Το «Αίολος Κεντέρης» κατασκευάστηκε το 2001 στη Γαλλία και θεωρήθηκε ένα από τα πιο σύγχρονα πλοία της εποχής του. Με μήκος 140 μέτρα, μεταφορική ικανότητα 1.750 επιβατών και 450 οχημάτων και ταχύτητα που έφθανε τους 40 κόμβους, εξυπηρέτησε δεκάδες δρομολόγια στα νησιά του Αιγαίου, ενώ ταξίδεψε και στη γραμμή της Αιγύπτου.

Στην εποχή του οι θαλάσσιες μετακινήσεις έγιναν ταχύτερες και οι αποστάσεις μίκρυναν.

Τα πρώτα του δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν στη γραμμή Πειραιάς – Χίος – Μυτιλήνη, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Βορείου Αιγαίου σημαντικά μικρότερους χρόνους ταξιδιού. Στη συνέχεια δρομολογήθηκε και στις Κυκλάδες, εξυπηρετώντας τη γραμμή Πειραιάς – Πάρος – Νάξος – Σαντορίνη.

Η οικονομική κατάρρευση της NEL Lines σφράγισε τελικά και τη μοίρα του πλοίου.