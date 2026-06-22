Μαύρη Θάλασσα: Φωτιά σε τουρκικό πλοίο από ρωσικό πλήγμα με drone – Ένας νεκρός (βίντεο)

Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τουρκικό φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου με την ονομασία Victress που έπλεε υπό παναμαϊκή σημαία, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό με ανάρτησή του στο Telegram, προσθέτοντας ότι στο πλοίο ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά.

Το πλήγμα ανακοινώθηκε και από τον αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα, ο οποίος έκανε λόγο για ένα νεκρό.

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⚡️ Russian drones struck civilian vessels bound for Ukrainian ports in the Black Sea



According to Ukrainian Deputy Prime Minister Oleksii Kuleba, a drone attack set a Panama-flagged cargo ship on fire. A 58-year-old Egyptian cook was killed, while eight crew members, including… pic.twitter.com/6Y0fy6M8rj— NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2026

«Πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε πυρκαγιά σε πλοίο με παναμαϊκή σημαία. Ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε: πρόκειται για έναν μάγειρα ηλικίας 58 ετών, αιγυπτιακής υπηκοότητας», έγραψε ο Κουλέμπα στο Telegram.

Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό γνωστοποίησε ότι το φορτηγό πλοίο είχε εννεαμελές πλήρωμα, υπηκόους της Αιγύπτου, της Τουρκίας και της Ινδίας.