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Μαύρη Θάλασσα: Φωτιά σε τουρκικό πλοίο από ρωσικό πλήγμα με drone – Ένας νεκρός (βίντεο)

Το φορτηγό πλοίο είχε εννεαμελές πλήρωμα

Μαύρη Θάλασσα: Φωτιά σε τουρκικό πλοίο από ρωσικό πλήγμα με drone – Ένας νεκρός (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τουρκικό φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου με την ονομασία Victress που έπλεε υπό παναμαϊκή σημαία, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό με ανάρτησή του στο Telegram, προσθέτοντας ότι στο πλοίο ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά.

Το πλήγμα ανακοινώθηκε και από τον αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα, ο οποίος έκανε λόγο για ένα νεκρό.

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«Πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε πυρκαγιά σε πλοίο με παναμαϊκή σημαία. Ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε: πρόκειται για έναν μάγειρα ηλικίας 58 ετών, αιγυπτιακής υπηκοότητας», έγραψε ο Κουλέμπα στο Telegram.

Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό γνωστοποίησε ότι το φορτηγό πλοίο είχε εννεαμελές πλήρωμα, υπηκόους της Αιγύπτου, της Τουρκίας και της Ινδίας.

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