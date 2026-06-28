Ροδόπη: Διασωληνωμένος 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε παραλία στην Αρωγή – Τον επανέφερε στην ζωή ο ναυαγοσώστης

Σε κρίσιμη κατάσταση στο «Σισμανόγλειο – Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής» νοσηλεύεται 17χρονος από την Ροδόπη καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία στην Αρωγή.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο ναυαγοσώστης που βρισκόταν στο σημείο κατάφερε να επαναφέρει τον σφυγμό του νεαρού, ο οποίος ακολούθως παρελήφθη από ασθενοφόρο.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάστασή του, αν και έχει σταθεροποιηθεί, παραμένει κρίσιμη.