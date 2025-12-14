Αιματηρό επεισόδιο στο Μενίδι: Πυροβολισμοί και ένας τραυματίας

Στιγμές πανικού σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (13/12) στο Μενίδι, έπειτα από αιματηρό περιστατικό με ανταλλαγή πυροβολισμών.

Το επεισόδιο στο Μενίδι ξεκίνησε από μία συμπλοκή η οποία κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με αποτέλεσμα να δεχθεί ένας αλλοδαπός πυρά από ομοεθνείς του και να τραυματιστεί στο πόδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα μεταφέρθηκε με ελαφρύ τραύμα στο πόδι στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για το περιστατικό διενεργούν οι αστυνομικοί της ασφάλειας που έφτασαν στο σημείο και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό.