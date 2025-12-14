Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο στο Μενίδι: Πυροβολισμοί και ένας τραυματίας

Ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα

Αιματηρό επεισόδιο στο Μενίδι: Πυροβολισμοί και ένας τραυματίας
DEBATER NEWSROOM

Στιγμές πανικού σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (13/12) στο Μενίδι, έπειτα από αιματηρό περιστατικό με ανταλλαγή πυροβολισμών.

Το επεισόδιο στο Μενίδι ξεκίνησε από μία συμπλοκή η οποία κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με αποτέλεσμα να δεχθεί ένας αλλοδαπός πυρά από ομοεθνείς του και να τραυματιστεί στο πόδι.

Άμεσα μεταφέρθηκε με ελαφρύ τραύμα στο πόδι στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για το περιστατικό διενεργούν οι αστυνομικοί της ασφάλειας που έφτασαν στο σημείο και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό.

