Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Τρικάλων: 28χρονος τραυμάτισε με αυτοσχέδιο μαχαίρι συγκρατούμενο του
Το θύμα μεταφέρθηκε για πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο
Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στις φυλακές Τρικάλων, όταν 28χρονος Αφγανός κρατούμενος επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι σε 49χρονο Έλληνα συγκρατούμενό του, τραυματίζοντάς τον τρεις φορές στο σώμα.
Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, ο δράστης συνελήφθη άμεσα από το προσωπικό των φυλακών, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια επέστρεψε στο σωφρονιστικό κατάστημα.
Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων.
