Φυλακές Τρικάλων: Ναρκωτικά, μαχαίρια και κινητά στα κελιά των κρατουμένων (Φωτογραφίες)

Απαγορευμένα και επικίνδυνα αντικείμενα εντοπίστηκαν στις φυλακές Τρικάλων, ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησε η αστυνομία σήμερα (23.10).

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια έρευνας,από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, σε κελί όπου κρατούνται 3 αλλοδαποί άνδρες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 χάρτινες συσκευασίες που περιείχαν άγνωστα τριμμένα ναρκωτικά δισκία, συνολικού βάρους 2,7 γραμμαρίων,

1 χάρτινη συσκευασία που περιείχε άγνωστη σκόνη, βάρους -0,9- γραμμαρίων,

1 αυτοσχέδιο μαχαίρι &

1 κινητό τηλέφωνο με κάρτα sim.

Οι προαναφερόμενοι 3 αλλοδαποί συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί όπλων και για ηθική αυτουργία σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Επιπλέον, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, σε αίθριο χώρο,βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- αυτοσχέδια δέματα (συσκευασία καπνού, σακούλα και δύο συσκευασίες κουτιών γάλακτος) που περιείχαν συνολικά:

νάιλον συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης, σε μορφή βράχου, βάρους 48 γραμμαρίων,

2 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, σε μορφή βράχου και σκόνης, συνολικού βάρους 31 γραμμαρίων,

νάιλον συσκευασία με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας, βάρους 61,2 γραμμαρίων,

7 κινητά τηλέφωνα,

4 κάρτες sim,

6 καλώδια φόρτισης και

2 καλώδια handsfree.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.