Θεσσαλονίκη: 41χρονος κατήγγειλε ότι τον βίασαν, τον τραυμάτισαν με μαχαίρι και τον πέταξαν στον Θερμαϊκό

Άνδρας από το Πακιστάν κατήγγειλε ότι ομοεθνείς του τον βίασαν, τον τραυμάτισαν και στη συνέχεια τον πέταξαν στα νερά του Θερμαϊκού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, 40 και 34 ετών, με τις αστυνομικές έρευνες να συνεχίζονται, καθώς το 41 ετών θύμα κατήγγειλε την εμπλοκή συνολικά έξι προσώπων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, σε εξωτερικό χώρο στην περιοχή των Αγίων Πάντων, στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Όπως κατέθεσε ο παθών στους αστυνομικούς, οι δράστες τον ξυλοκόπησαν και τον βίασαν ομαδικά, ενώ την ίδια ώρα ένας βιντεοσκοπούσε τις πράξεις τους κι ένας άλλος τον τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι.

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Αμέσως μετά, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, τον επιβίβασαν σε δίκυκλο, τον μετέφεραν στο κέντρο της πόλης και τον έριξαν στη θάλασσα. Ο 41 ετών άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Έπειτα από την καταγγελία που ακολούθησε, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου εντόπισαν, χθες, το πρωί, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, δύο εκ των φερόμενων δραστών και τους συνέλαβαν. Πρόκειται για δύο άνδρες από το Πακιστάν, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση των νόμων περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.