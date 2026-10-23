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LIFESTYLE

Νικολέττα Ράλλη: “Με τον πρώην σύζυγό μου μένουμε ακόμα στο ίδιο σπίτι, σιγά – σιγά φεύγει”

"Οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλές"

Νικολέττα Ράλλη: “Με τον πρώην σύζυγό μου μένουμε ακόμα στο ίδιο σπίτι, σιγά – σιγά φεύγει”
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Η Νικολέττα Ράλλη έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες κατά τη διάρκεια βραδινής της εξόδου, αποκαλύπτοντας πως είχε επικοινωνία με τη Φαίη Σκορδά σχετικά με το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στη νέα της εκπομπή. Όπως διευκρίνισε, οι δύο γυναίκες συζήτησαν το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, ωστόσο η ίδια δεν κλήθηκε να περάσει από δοκιμαστικό.

“Δεν έκανα δοκιμαστικό για την εκπομπή της Φαίης Σκορδά, μιλήσαμε στο τηλέφωνο, αλλά δε μπόρεσα να πάω περεταίρω”, είπε χαρακτηριστικά.

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Αργότερα, η Νικολέττα Ράλλη αποκάλυψε πως εξακολουθεί να συγκατοικεί με τον πρώην σύζυγό της, Μιχάλη Ανδρούτσο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο σπίτι όπου πρόκειται να εγκατασταθεί εκείνος. Όπως ανέφερε, οι σχέσεις τους παραμένουν άριστες, παρά τον χωρισμό τους. “Με τον πρώην σύζυγό μου μένουμε ακόμα στο ίδιο σπίτι. Σιγά-σιγά φτιάχνει το σπίτι του, να είμαστε κοντά, να είμαστε καλά, αλλά αυτό δε σημαίνει κάτι. Οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλές και όποιος μας ξέρει το πιστεύει, δεν περίμενε κάτι άλλο. Όποιος δε μας ξέρει, απορεί πώς είναι δυνατόν”, είπε χαρακτηριστικά.

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