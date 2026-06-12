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Οινουσσές: Προσάραξη τουρκικής θαλαμηγού ανοιχτά του νησιού (Εικόνες)

Στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα

Οινουσσές: Προσάραξη τουρκικής θαλαμηγού ανοιχτά του νησιού (Εικόνες)
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Προσάραξη θαλαμηγού σκάφους με τούρκικη σημαία σημειώθηκε, σήμερα, Παρασκευή (12/06), στη θαλάσσια περιοχή Πρασσονήσια, μεταξύ Οινουσσών και Χίου. Στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα, ενώ προκλήθηκε εισροή υδάτων από την προσάραξη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, όλοι οι επιβαίνοντες και το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία τους.

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Στο σημείο έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος ώστε να παρέχουν βοήθεια.

Λίγες ώρες αργότερα, ολοκληρώθηκε η ανέλκυση του σκάφους, και μεταφέρθηκε στο νεωλκείο “Θόλος” της Χίου, όπου και θα επισκευαστεί.

Δείτε εικόνες από το σημείο

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