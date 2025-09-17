Αιγάλεω: Ποιος είναι ο 32χρονος που συνελήφθη για 3 σεξουαλικές παρενοχλήσεις – Οι εμπρησμοί και η επίθεση με μαχαίρι

Σειρά βίαιων επιθέσεων σε βάρος γυναικών στο Αιγάλεω, αλλά και εμπρησμών στον Υμηττό, αποδίδονται στον 32χρονο Σύρο με καταγωγή την Παλαιστίνη, που συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας 15/9.

Ο κατηγορούμενος, ήδη γνωστός στις αρχές από παλαιότερες υποθέσεις, μεταξύ αυτών και μια απόπειρα ανθρωποκτονίας τον περασμένο Μάιο στον Άγιο Παντελεήμονα, κυκλοφορούσε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Ο 32χρονος ξεκίνησε τις επιθέσεις σε βάρος ανυποψίαστων γυναικών, λίγο μετά τις 13:30 το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, όταν επιτέθηκε σε μια 24χρονη. Την έριξε στο έδαφος και την έφτυσε στο πρόσωπο.

Λίγη ώρα αργότερα παρενόχλησε 58χρονη γυναίκα στην οδό Ελλησπόντου, ενώ το αποκορύφωμα ήρθε με την παρενόχληση μιας 17χρονης στην πυλωτή της πολυκατοικίας της, όπου ο δράστης προχώρησε σε άσεμνες χειρονομίες.

Τα θύματα ειδοποίησαν την Άμεση Δράση και με τη βοήθεια συγγενών, ο 32χρονος εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Νίκαιας και Κύπρου, όπου ακινητοποιήθηκε πριν συλληφθεί από αστυνομικούς.

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη.

Η υπόθεση όμως δεν σταματά εκεί. Όπως αποδείχθηκε, ο ίδιος άνδρας φέρεται σύμφωνα με τις αρχές να είχε προκαλέσει πυρκαγιά στον Υμηττό στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή του σε ακόμη τρεις εμπρησμούς το καλοκαίρι.