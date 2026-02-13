Αγρότες: Πληθαίνουν τα τρακτέρ στις Αφίδνες, περνούν από απολύμανση πριν μπουν στην Αθήνα – Η διαδρομή μέχρι το Σύνταγμα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το μεγάλο συλλαλητήριο αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων από όλη την Ελλάδα στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Το συλλαλητήριο έχει οριστεί για τις 16:00 στην πλατεία Συντάγματος, όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους προτίθενται να διανυκτερεύσουν και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τροχαία είναι επί ποδός, ενώ για λόγους ασφαλείας έχουν εγκατασταθεί δύο σταθμοί απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου θα περάσουν όλα τα τρακτέρ που θα πάνε στο Σύνταγμα. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Ήδη στα διόδια των Αφιδνών έφτασαν λίγο μετά τις 10 το πρωί τα πρώτα τρακτέρ από τη Λαμία, την Εύβοια, καθώς και ΙΧ με αγρότες.

Τα τρακτέρ αναμένεται να φτάσουν κατά βάση φορτωμένα σε φορτηγά. Αφού τα ξεφορτώσουν και συγκεντρωθούν όλα, θα ξεκινήσει η πομπή προς το κέντρο της Αθήνας, συνοδεία της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δρομολόγιο που θα ακολουθήσουν είναι: Κηφισός, Λεωφόρος Αθηνών, Πλατεία Καραϊσκάκη, ανάποδα στην Αγίου Κωνσταντίνου για την Ομόνοια και ανάποδα στην Πανεπιστημίου μέχρι το Σύνταγμα.

Επίσης, αγρότες θα μεταβούν και με λεωφορεία στην Αθήνα. Τα λεωφορεία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ και από εκεί θα συνεχίσουν προς το Σύνταγμα.

Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν και περίπου 130 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι αναχώρησαν χθες για τον Πειραιά και έφτασαν λίγο μετά τις 6 το πρωί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Το “στοίχημα” για τις αστυνομικές Αρχές είναι να μην διαταραχθεί η ομαλή κυκλοφορία, με τα τρακτέρ να κινούνται οργανωμένα και υπό επιτήρηση.

Όπως προβλέπει ο σχεδιασμός της Τροχαίας, τα τρακτέρ θα κινούνται δεξιά, στη δεξιά λωρίδα και τη ΛΕΑ, και οι άλλες λωρίδες θα παραμένουν ανοιχτές για τους υπόλοιπους οδηγούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, αναμένονται παρεμβάσεις στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου, στην Ακαδημίας, στην περιοχή Ομονοίας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, στη Λεωφόρο Αμαλίας, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.

H ανακοίνωση της Τροχαίας:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων”.

Όσον αφορά στο Μετρό, αυτό αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά, εκτός εάν υπάρξει νεότερη εντολή για τροποποίηση δρομολογίων ή κλείσιμο σταθμών, ενώ καθυστερήσεις αναμένονται σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Τι διεκδικούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι

Ύστερα από 55 ημέρες κινητοποιήσεων και μπλόκων σε όλη την επικράτεια και το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση, οι αγροτοκτηνοτρόφοι αποφάσισαν την περασμένη εβδομάδα να μεταφέρουν τη διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας.

Μεταξύ των διεκδικήσεών τους είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%.