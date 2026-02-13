Καταφθάνουν στην Αθήνα οι αγρότες για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα – Οι κλειστοί δρόμοι, τι θα γίνει με το Μετρό

Δυναμική επιστροφή στις κινητοποιήσεις κάνουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλη τη χώρα, με την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα και το μεγάλο συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή.

Ύστερα από 55 ημέρες κινητοποιήσεων και μπλόκων σε όλη την επικράτεια και το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση, οι αγροτοκτηνοτρόφοι αποφάσισαν την περασμένη εβδομάδα να μεταφέρουν τη διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας.

Ήδη από πολύ νωρίς το πρωί έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στην πρωτεύουσα με τρακτέρ, πούλμαν και φορτηγά, με τη συγκέντρωση να έχει οριστεί για τις 16:00 στην πλατεία Συντάγματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, σκοπεύουν να παραμείνουν όλη τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποιώντας συλλαλητήριο διαρκείας έξω από τη Βουλή και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το Σάββατο.

Εν τω μεταξύ, εργατικά κέντρα και συνδικάτα, που έχουν προγραμματίσει συλλαλητήριο στις 13:00 κατά του νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις, θα παραμείνουν στο Σύνταγμα προκειμένου να εκφράσουν τη στήριξή τους στους αγρότες.

Γύρω στις 6 το πρωί κατέφθασαν στο λιμάνι του Πειραιά οι πρώτοι αγρότες από την Κρήτη, ενώ στις 12:00 έχει δοθεί ραντεβού στις Αφίδνες για την άφιξη των τρακτέρ από τη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα τρακτέρ, όπως αυτά των αγροτών από την Αταλάντη, τον Μπράλο, την Καρδίτσα και τη Λάρισα, αναμένεται να έρθουν φορτωμένα σε φορτηγά.

Την ίδια ώρα, αγρότες με λεωφορεία ταξιδεύουν προς την Αθήνα από τα Μάλγαρα, τα Τρίκαλα και τη Λάρισα.

Κατά τις 12:30 περίπου αναμένεται να αρχίσει η πορεία των τρακτέρ με προορισμό την πλατεία Συντάγματος, όπου συνολικά υπολογίζεται ότι θα κάνουν “απόβαση” γύρω στα 100 τρακτέρ.

Στις 14:00 έχουν δώσει ραντεβού στο ΟΑΚΑ όλοι οι αγρότες που επιθυμούν να προσέλθουν στην κινητοποίηση χωρίς τρακτέρ και εκεί θα σταθμεύσουν τα λεωφορεία που θα τους μεταφέρουν.

Το πρώτο σημείο συγκέντρωσης αγροτών και κτηνοτρόφων έχει οριστεί στην Ομόνοια, από όπου θα κινηθούν προς την πλατεία Συντάγματος μαζί με το πλήθος.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Το “στοίχημα” για τις αστυνομικές Αρχές είναι να μην διαταραχθεί η ομαλή κυκλοφορία, με τα τρακτέρ να κινούνται οργανωμένα και υπό επιτήρηση.

Τα δεκάδες τρακτέρ θα μπουν στη λεωφόρο Κηφισού, γεγονός που αναμένεται να επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κίνηση.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα κινούνται δεξιά, στη δεξιά λωρίδα και τη ΛΕΑ, και οι άλλες λωρίδες θα παραμένουν ανοιχτές για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ.

Πιο συγκεκριμένα, αναμένονται παρεμβάσεις στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου, στην Ακαδημίας, στην περιοχή Ομονοίας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, στη Λεωφόρο Αμαλίας, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.

H ανακοίνωση της Τροχαίας:

“Λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων”.

Το Μετρό αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά, εκτός εάν υπάρξει νεότερη εντολή για τροποποίηση δρομολογίων ή κλείσιμο σταθμών, ενώ καθυστερήσεις αναμένονται σε λεωφορεία και τρόλεϊ.