Αγρότες: Παραγωγοί σε Τρίκαλα και Αγρίνιο άφησαν σανό, κοπριά και πορτοκάλια σε γραφεία γαλάζιων βουλευτών (βίντεο)

Οι αγρότες δεν υποχωρούν από τις θέσεις τους, παραμένουν στα μπλόκα και εντατικοποιούν τις κινητοποιήσεις τους ζητώντας να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτημάτων τους.

Μάλιστα, στο Αγρίνιο και τα Τρίκαλα, αντιπροσωπείες αγροτών βρέθηκαν σε γραφεία γαλάζιων βουλευτών και συγκεκριμένα στο γραφείο του υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη και του Θανάση Παπαθανάση και άφησαν… σανό, κοπριά και πορτοκάλια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γραφείο του υφυπουργού Εργασίας ήταν ανοικτό, όπου ανέφεραν τα αιτήματά τους σε στέλεχος του πολιτικού γραφείου, ενώ το γραφείο του κ. Παπαθανάση ήταν κλειστό.

Στην συνέχεια, οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες πραγματοποίησαν πορεία.

Στα Τρίκαλα οι αγρότες προχώρησαν σε διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία «γαλάζιων» βουλευτών της πόλης, λέγοντας πως δεν έχουν δοθεί λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δεκάδες βρέθηκαν έξω από τα γραφεία της βουλευτή Κατερίνας Παπακώστα. Επισκέφθηκαν επίσης και το γραφείο του Κώστα Σκρέκα και πέταξαν σανό στην είσοδο. Νωρίτερα διέσχισαν με τα τρακτέρ την πόλη.

Το βλέμμα στην πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου (3/1)

Το βλέμμα των αγροτών είναι στραμμένο στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3/1 και οι αποφάσεις της οποίας θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες δηλώνουν ενωμένοι, ενώ στην Πανελλαδική Σύσκεψη του Σαββάτου θα βρεθούν και εκπρόσωποι των 18 μπλόκων που ζητούν διάλογο.

Σε φάση προσωρινών διευθετήσεων βρίσκονται οι αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, με στόχο να διευκολυνθεί η έξοδος των εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά. Μετά τη χθεσινή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με αποκλεισμούς και παραδρόμων, για σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί αποκλεισμοί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Αντίθετα συνεχίζονται επαφές με κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις για τοπικές διευθετήσεις διευκόλυνσης της εξόδου και της επιστροφής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα μπλόκα στον Μπράλο, την Αταλάντη, το Κάστρο και τη Θήβα, ενώ αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στη Χαλκίδα.

Η κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους λόγω του μπλόκου στο Αγγελόκαστρο, ωστόσο ο δρόμος θα ανοίξει σήμερα, σύμφωνα με όσα έχουν προαναγγείλει οι αγρότες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι μέσα από τις συνελεύσεις που πραγματοποιούν καθημερινά καθορίζουν τις επόμενες αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Οι αγρότες της Καρδίτσας θα σηκώσουν σήμερα το απόγευμα τις μπάρες στα διόδια των Σοφάδων και οι αγρότες των Τρικάλων σήμερα το πρωί θα πραγματοποιήσουν πορεία με τρακτέρ σε κεντρικούς δρόμους των Τρικάλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα Μάλγαρα οι αγρότες αποφάσισαν να μην ταλαιπωρήσουν τους ταξιδιώτες και περιμένουν την πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Η Εθνική Οδός στα Μάλγαρα είναι ανοιχτή και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.