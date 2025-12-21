Αγρότες: Ετοιμάζουν Χριστούγεννα στα μπλόκα και λένε «όχι» στον διάλογο με την κυβέρνηση – Νέα σύσκεψη το μεσημέρι στη Νίκαια

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ σε δρόμους, εθνικές οδούς και τελωνεία, παρά τη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους ακόμη και κατά τη διάρκεια των εορτών.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, επισήμανε ότι τα μπλόκα δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις, ακυρώνουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και δημιουργούν αβεβαιότητα στην αγορά, ιδίως ενόψει των Χριστουγέννων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά τους, οι αγρότες διαμηνύουν πως θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών τις γιορτινές ημέρες, ανοίγοντας τα διόδια και επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι εξετάζουν εναλλακτικές μορφές κινητοποιήσεων.

Κινητοποιήσεις σε κομβικά σημεία

Το Σάββατο, αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν συντονισμένες δράσεις σε σταθμούς διοδίων και εθνικές οδούς σε όλη τη χώρα. Κομβικά σημεία αποτέλεσαν τα διόδια Μακρυχωρίου, Σοφάδων, Ωραιοκάστρου, Αφιδνών, καθώς και το τελωνείο του Προμαχώνα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων, επέτρεψαν τη διέλευση ΙΧ και λεωφορείων χωρίς χρέωση και μοίρασαν δωρεάν αγροτικά προϊόντα στους διερχόμενους. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες διέσχισαν τα σημεία χωρίς καθυστερήσεις, εκφράζοντας τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις.

«Όχι διάλογος χωρίς σαφείς απαντήσεις»

Από το μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν πως δεν προσέρχονται σε διάλογο χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Όπως τονίζουν, οι κυβερνητικές απαντήσεις μέχρι στιγμής χαρακτηρίζονται από ασάφειες και γενικότητες, ενώ ζητούν σαφείς τοποθετήσεις επί του πλαισίου αιτημάτων που έχουν καταθέσει.

Στις 12 το μεσημέρι σήμερα, στο μπλόκο της Νίκαιας, αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τη Δευτέρα εξετάζεται το ενδεχόμενο δυναμικής δράσης στη σήραγγα των Τεμπών στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών–Θεσσαλονίκης, ενώ από την Τρίτη οι εκδρομείς θα κινούνται απρόσκοπτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα βασικά αιτήματα

Στον πυρήνα των αιτημάτων των αγροτών περιλαμβάνονται:

Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στο 100% για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο

Πάγωμα οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες

Αναπλήρωση εισοδήματος για μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους

Πλήρης αποζημίωση για θανάτωση κοπαδιών λόγω ασθενειών

Φορολογικά και γραφειοκρατικά ζητήματα που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι από τα 27 αιτήματα, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε θετική πορεία, επικαλούμενη επιστροφές ποσών, καταβολή ενισχύσεων και ρυθμίσεις για μικρές εκτάσεις. Οι αγρότες, ωστόσο, χαρακτηρίζουν τις απαντήσεις ανεπαρκείς και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και νομικές εξελίξεις

Την Κυριακή στις 17:00, αγρότες από τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια θα βρεθούν στα διόδια των Αφιδνών, σηκώνοντας τις μπάρες για την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Ενεργά θα παραμείνουν και τα μπλόκα σε Θήβα και Κάστρο κατά τη διάρκεια των εορτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνεργασία με τις Αρχές, τα τρακτέρ τοποθετούνται έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία ΙΧ και λεωφορείων. Στο μπλόκο του Δερβενίου, στη βορειοανατολική Θεσσαλονίκη, ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός από την Τρίτη έως και την επομένη των Χριστουγέννων, ενώ προβλέπονται λωρίδες διέλευσης στους κύριους αυτοκινητοδρόμους.

Την ίδια ώρα, στα Ιωάννινα, με εντολή εισαγγελέα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για το άνοιγμα μπαρών στα διόδια Δροσοχωρίου. Η ΕΛ.ΑΣ. προχωρά σε ταυτοποιήσεις, με τους αγρότες να απαντούν ότι «δεν φοβούνται τις απειλές» και να δηλώνουν πως θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να δικαιωθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι ισχύει τις ημέρες των Χριστουγέννων

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, ενώ οι αγρότες θα επανεξετάσουν τη στάση τους ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Στον Προμαχώνα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τα φορτηγά, με την κυκλοφορία ΙΧ και λεωφορείων να διεξάγεται κανονικά. Οι αγρότες διαμηνύουν πως, εφόσον δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και μετά τις γιορτές.