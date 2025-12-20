Το Debater στα μπλόκα των αγροτών στη Στερεά Ελλάδα – Ανυποχώρητοι και έτοιμοι για Χριστούγεννα στο δρόμο (Εικόνες & Βίντεο)

Αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα, δηλώνουν στο DEBATER οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο διαλόγου έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

Στο μπλόκο της Θήβας, οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους παραπλεύρως της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας. Δηλώνουν πως «η κυβέρνηση εκτός από αόριστες υποσχέσεις,δεν τους έχει δώσει εγγράφως καμία διαβεβαίωση για τα αιτήματα τους που προτίθεται να ικανοποιήσει».

Μάλιστα σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη την χώρα, δεν θα ανοίξουν μια ακόμη λωρίδα την προσεχή Τρίτη για την διευκόλυνση των εκδρομέων των Χριστουγέννων. Το απόγευμα του Σαββάτου μάλιστα, αναμένεται να αποκλείσουν για δύο ώρες τον κόμβο στο Ούτι, σε ένδειξη κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων τους.

Στην Χαλκίδα αγρότες αναμένεται να αποκλείσουν την υψηλή γέφυρα από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, αποκόπτοντας την κυκλοφορία και προς την Εύβοια. Στο Καστρο Βοιωτίας επίσης, οι αγρότες παραμένουν σε επαγρύπνηση για κλιμάκωση των δράσεων τους, προκειμένου να ασκήσουν, με αποκλεισμούς παραδρομων,πίεση στην κυβέρνηση.

Σοβαρές καθυστερήσεις λόγω των μπλόκων στην Στερεά Ελλάδα,αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται προς Λαμία. Στο ύψος της Ριτσώνας, καλούνται να βγουν σε παράδρομο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές εκατοντάδων μέτρων,με αποτέλεσμα να δοκιμάζονται οι αντοχές τους.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν πάντως,πως είναι διατεθειμένοι,να κάνουν Χριστούγεννα αλλά και αλλαγή του χρόνου,στα μπλόκα, σκληρενοντας ακόμη περισσότερο την στάση τους τις επόμενες ημέρες.

Ιωάννινα: Σχηματίζεται δικογραφία κατα των αγροτών για το άνοιγμα των διοδίων

Με εντολή της Εισαγγελίας σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων που συμμετείχαν σε κινητοποίηση και σήκωσαν τις μπάτες στα διόδια Δροσοχωρίου Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει εντολή να προχωρήσει στην καταγραφή και ταυτοποίηση όλων όσοι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη δράση. Η έρευνα θα εξετάσει αν κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης τελέστηκαν αδικήματα, προκειμένου να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι διαμαρτυρόμενοι άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας τη διέλευση των οχημάτων χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Μετά το περιστατικό, οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στη νομική διερεύνηση της υπόθεσης, βάσει των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Σήκωσαν τις μπάρες

Νωρίτερα σήμερα, οι αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία, από το μπλόκο της Νίκαιας προχώρησαν στο άνοιγμα των διοδίων.

Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια του Μακρυχωρίου, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων έως τις 17:00, ενώ κάλυψαν και τις κάμερες των διοδίων.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους, εντάσσεται στην προσπάθεια να περιοριστεί η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, η οποία αυξάνεται όσο πλησιάζουν οι γιορτές, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί υποχώρηση από τις κινητοποιήσεις τους.

Όπως έχει ανακοινωθεί, το άνοιγμα των διοδίων προγραμματίζεται να επαναληφθεί και αύριο (21.12) Κυριακή.

Στα διόδια Ωραιόκαστρου στη Θεσσαλονίκη, οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες και άφησαν να περνούν τα αυτοκίνητα, μοιράζοντας ενημερωτικά φυλλάδια σε οδηγούς και επιβάτες. Ανακοίνωσαν μάλιστα πως θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 15:00 το μεσημέρι. Παρόμοια μέθοδο φαίνεται πως θα ακολουθήσουν και την Κυριακή.

Τσιάρας: «Το 74% των αιτημάτων των αγροτών έχει ήδη ικανοποιηθεί»

«Οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα, αλλά μέσα από τον διάλογο» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας σε μήνυμά του προς τους αγρότες τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση είναι εδώ με ανοιχτά χαρτιά και με διάθεση διαλόγου».

Στη δήλωσή του ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα διαχρονικά και σοβαρά προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο Έλληνας αγρότης όπως είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, οι διεθνείς αναταράξεις και οι δομικές αδυναμίες δεκαετιών για αυτό και έχει λάβει μια σειρά πρωτοβουλιών τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι έχει επιδιωχθεί ο διάλογος με τους αγρότες από τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεών τους, παρουσιάζοντας μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων ως βάση συζήτησης, η οποία αποτελείται από:

την περαιτέρω μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας,

την προμήθεια πετρελαίου χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στην αντλία,

την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ για κάλυψη ζημιών στο 100%

την χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

«Από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε ώριμη διαδικασία επίλυσης» σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζοντας ότι «παρ’ όλα αυτά, το πλαίσιο διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό, απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα, γεννά ερωτήματα, όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των διεκδικήσεων».

Πρόσθεσε ότι λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα «που παραδοσιακά καλούν σε περισυλλογή, κατανόηση και ενότητα», τα μπλόκα και τα τρακτέρ στους δρόμους «δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, εμποδίζουν την πρόσβαση σε χωριά, ακυρώνουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά, επιβαρύνοντας επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εργαζόμενους, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, ενόψει των εορτών».

Και υπογράμμισε «τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία. Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση, είναι πράξη ευθύνης και ο μόνος δρόμος για βιώσιμες λύσεις» και σημείωσε πως «από την πλευρά μας είμαστε εδώ, για να μορφοποιήσουμε μαζί τις λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο, την πίεση που υφίστανται τα εισοδήματα των αγροτών μας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο και μέσα στο πλαίσιο των αντοχών του Προϋπολογισμού».

«Άλλωστε στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τη χάραξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, με διάρκεια και προοπτική για τις επόμενες γενιές.

Αυτό επιβάλλεται ακόμα περισσότερο τώρα, καθώς, αυτήν την περίοδο, ξεκινά η συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης» κατέληξε ο κ. Τσιάρας.