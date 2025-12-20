Ιωάννινα: Σχηματίζεται δικογραφία κατα των αγροτών για το άνοιγμα των διοδίων

Με εντολή της Εισαγγελίας σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων που συμμετείχαν σε κινητοποίηση και σήκωσαν τις μπάτες στα διόδια Δροσοχωρίου Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει εντολή να προχωρήσει στην καταγραφή και ταυτοποίηση όλων όσοι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη δράση. Η έρευνα θα εξετάσει αν κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης τελέστηκαν αδικήματα, προκειμένου να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι διαμαρτυρόμενοι άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας τη διέλευση των οχημάτων χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Μετά το περιστατικό, οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στη νομική διερεύνηση της υπόθεσης, βάσει των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

