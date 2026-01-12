Εμπλοκή στα ραντεβού των αγροτών με Μητσοτάκη – Διαφωνεί με τη σύνθεση των επιτροπών η πανελλαδική των μπλόκων

Διαφωνίες σχετικά με τις συνθέσεις των επιτροπών που θα μεταβούν την Τρίτη 13/1 στο Μέγαρο Μαξίμου εκφράζει η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων των αγροτών που συνεδρίασε την Κυριακή στη Λάρισα.

Ο εκπρόσωπος τύπου της αγροτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας τόνισε πως δεν γίνεται να πάνε στο Μαξίμου άτομα που διαφωνούν με την επιτροπή.

«Η πανελλαδική πρότεινε δύο επιτροπές, η μια από 25 αγρότες και η άλλη από 10 αλιείς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους. Η δεύτερη επιτροπή που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι με όσους δεν συμμετέχουν στην πανελλαδική. Εμείς περιμένουμε την επίσημη απάντηση για τις δύο επιτροπές που προτείναμε στην πανελλαδική.

Αν δεν γίνει δεκτό αυτό θα δούμε με τα υπόλοιπα μπλόκα τι θα κάνουμε. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην πάμε» είπε στον ΑΝΤ1 ο κ. Αλειφτήρας.

Εξηγώντας τη διαφωνία που υπάρχει: «δεν λέω στον πρωθυπουργό ποιους θα δει αλλά η 20μελης που είπαν είναι από τα αποσχισθέντα από την πανελλαδική επιτροπή μπλόκα. Εμείς θέλουμε ως πανελλαδική που εκπροσωπούμε τα 60 μπλόκα, να γίνουν δύο επιτροπές η μια με 25 άτομα και η άλλη με 10. Δεν μπορεί να μετέχουν στην εκπροσώπηση της πανελλαδικής άτομα που έχουν διαφωνήσει μαζί της. Δεν πρόκειται να πάμε με συναδέλφους που δημόσια έχουν διαφωνήσει με την πανελλαδική».

Κατά τον ίδιο «το 25+10 είναι κόκκινη γραμμή, προτείναμε και μια 35μελη επιτροπή αλλά μας είπαν δεν μπορεί να χωρέσει χωροταξικά στο Μαξίμου. Όταν ο πρωθυπουργός λέει ότι θέλει να δει εκπροσώπους από όλα τα μπλόκα και όλους τους κλάδους, οι 35 είναι ο ελάχιστος αριθμός».

Το αίτημα για δύο διακριτές επιτροπές τέθηκε από τους ίδιους τους αγρότες και έγινε δεκτό από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη ομάδα αγροτών θα εκπροσωπεί αγρότες από όλες τις περιφέρειες της χώρας και διαφορετικά προϊόντα, ενώ η δεύτερη θα αποτελείται από κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς.

Οι αγρότες πάντως παρά την αποδοχή του διαλόγου, κάτι που όπως αναφέρουν αρκετοί από αυτούς, «θα έπρεπε να είχε γίνει πολλές ημέρες πριν, προκειμένου να έχουμε πλήρη εικόνα των προθέσεων της κυβέρνησης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό», τονίζουν πως στη συνάντηση της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου, « θα διεκδικήσουμε την επιβίωση μας και την επιβίωση των οικογενειών μας, σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή δεν ικανοποιηθούν τα βασικά μας αιτήματα, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας, από την επόμενη κιόλας ημέρα, είναι μονόδρομος».

Οι αγρότες αναμένεται να φτάσουν στην Αθήνα για τη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους, την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους, σε περίπτωση που ο διάλογος με τον Πρωθυπουργό, δεν έχει την προσδοκώμενη για αυτούς εξέλιξη.

Παύλος Μαρινάκης: «Αναζητούμε τη χρυσή τομή με τους αγρότες»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση αναζητά διάλογο με στόχο τη «χρυσή τομή».

Όπως είπε, υπάρχουν δύο βασικά όρια:

-Δεν μπορεί να υπερβεί τα δημοσιονομικά όρια και τις αντοχές της οικονομίας,

-Ο διάλογος πρέπει να γίνεται χωρίς να επιβαρύνονται οι υπόλοιποι πολίτες.

«Πιο σημαντικό από το γεγονός ότι θα γίνει διάλογος την Τρίτη είναι ότι θα γίνει με αυτές τις δύο προϋποθέσεις» σημείωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News και πρόσθεσε:

Ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι ο αγρότης θα μπορεί να παράγει με αξιοπρέπεια, χωρίς όμως να επιβαρύνονται οι υπόλοιποι πολίτες».

«Δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω μέτρα κι αυτό δεν είναι απλώς μια αποστροφή. Είναι γεγονός: γιατί, αφενός έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια σύμφωνα με τις οροφές δαπανών της ΕΕ και αφετέρου γιατί ως κυβέρνηση όλων των Ελλήνων πρέπει όπως φροντίζουμε για τον αγρότη που θέλει, για παράδειγμα, χαμηλότερο ρεύμα, να φροντίσουμε για τον εστιάτορα, το φούρναρη, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που θέλει ακριβώς το ίδιο. Δεν ψάχνουμε για νικητές και ηττημένους σε μια δημόσια κόντρα. Αναζητούμε τη χρυσή τομή που θα επιτρέψει στον αγρότη να παράγει με αξιοπρέπεια, χωρίς όμως οι υπόλοιποι πολίτες να αισθάνονται ότι “πληρώνουν το μάρμαρο”» είπε ακόμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.