Αγρίνιο: «Το θύμα ακολουθούσε τον δράστη από το χωριό, άκουσα τρεις πυροβολισμούς» – Νέες μαρτυρίες για το στυγερό έγκλημα

Νέες μαρτυρίες έρχονται στη δημοσιότητα για το φονικό που σημειώθηκε στο Αγρίνιο, ρίχνοντας φως στις κινήσεις θύματος και δράστη λίγο πριν από το έγκλημα.

Μάρτυρας, που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας, υποστήριξε ότι το θύμα ακολούθησε τον φερόμενο ως δράστη από το χωριό, όταν τον είδε να περνάει με το όχημά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, ήταν από τα πρώτα άτομα που μίλησαν με τον δράστη μετά το περιστατικό, ο οποίος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ενήργησε σε κατάσταση αυτοάμυνας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega, ο μάρτυρας ανέφερε ότι κάτοικοι του χωριού κατέθεσαν στην αστυνομία πως το θύμα βρισκόταν σε καφενείο, όταν αντιλήφθηκε τη διέλευση του δράστη. Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και τον ακολούθησε.

«Πέρασαν τα αυτοκίνητα από εδώ. Πρώτα πέρασε ο δράστης και σε απόσταση περίπου 70 μέτρων ακολουθούσε το όχημα του θύματος. Δεν κυνηγιόντουσαν, κινούνταν κανονικά στον δρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, τα δύο οχήματα σταμάτησαν σε σημείο περίπου 80 μέτρα μακριά, ενώ λίγο αργότερα ακούστηκαν τρεις πυροβολισμοί. «Άκουσα τους πυροβολισμούς, αλλά νόμιζα ότι είχαν χτυπήσει κάποιο πουλί και δεν έδωσα σημασία. Ένας άλλος όμως πήγε να δει τι συνέβη», δήλωσε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι λίγο αργότερα είδε τον δράστη να επιστρέφει προς το χωριό, ο οποίος, όταν τον ρώτησε τι συνέβη, του απάντησε: «Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, θα με σκότωνε και τον πυροβόλησα».

Το χρονικό της υπόθεσης

Όπως έγραφε το DEBATER, θύμα και δράστης συνδέονταν με προσωπικές και φιλικές σχέσεις εδώ και χρόνια, ωστόσο τον τελευταίο χρόνο οι σχέσεις τους είχαν διαταραχθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συχνές εντάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρωί του Σαββάτου (17.01), ο 44χρονος δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στον 50χρονο. Τη στιγμή που το θύμα κινούΤαν με το αυτοκίνητό του, δέχθηκε πυροβολισμούς εντός του οχήματος. Από τα πυρά, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο κατέληξε σε γκρεμό.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών αρχών, εντοπίστηκε όπλο και στο όχημα του θύματος, ενώ διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο του 50χρονου είχε δεχθεί συνολικά τρεις πυροβολισμούς, έναν κατά μέτωπο και δύο από πίσω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 44χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν ως πιθανό κίνητρο της δολοφονίας την ερωτική αντιζηλία, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.