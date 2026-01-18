Αιτωλοακαρνανία: «Αν δεν τον σκότωνα θα το έκανε εκείνος» – Σοκάρουν οι περιγραφές του δράστη, τα κενά στην υπόθεση και οι φόβοι για αντίποινα

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινότητα Λιθοβουνίο της Αιτωλοακαρνανίας από την στυγερή δολοφονία για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

Ο δράστης, είναι ένας 44χρονος άνδρας, που δολοφόνησε τον 50χρονο πρόεδρο της κοινότητας με τον οποίο πριν φτάσουν οι σχέσεις τους σε αυτό το σημείο, ενώνονταν με μία πολυετή φιλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η φιλία αυτή διαλύθηκε, υπήρξε ένα διάστημα ανακωχής και τελικά χθες (17.01) συναντήθηκαν και ο 44χρονος άνοιξυ πυρ εναντίον του 50χρονου κοινοτάρχη και πατέρα ενός παιδιού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, δράστης και θύμα, είχαν αφήσει πίσω τις διαφωνίες τους για λίγο διάστημα, ωστόσο φαίνεται ότι τα προβλήματα που συνδέονταν με μια γυναίκα, δεν είχαν επιλυθεί οριστικά.

«Αν δεν τον σκότωνα θα το έκανε εκείνος»

Λίγη ώρα μετά το στυγερό έγκλημα ο 44χρονος ειδοποίησε την αστυνομία και παραδέχθηκε ότι εκείνος διέπραξε το έγκλημα.

«Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα», είπε στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες το πρωί του Σαββάτου (17.01) ο 50χρονος ήταν στο καφενείο της περιοχής, όταν ξαφνικά είδε το όχημα του δράστη να περνά μπροστά του και να κινείται προς την περιοχή του Αγίου Ανδρέα.

Εκεί υπήρξε ένταση και ο δράστης ακολούθησε το θύμα. Κατάφερε να τραυματίσει θανάσιμα τον 50χρονο με κυνηγετικά σκάγια μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο, κινήθηκε εκτός ελέγχου για 70 περίπου μέτρα και στη συνέχεια κατέληξε σε ένα χωράφι. Το θύμα εντοπίστηκε στη θέση του συνοδηγού. Δίπλα του ήταν η κυνηγετική καραμπίνα.

«Με σημάδευε με την καραμπίνα μέσα από το αυτοκίνητο και φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει. Τον πρόλαβα. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος», ανέφερε στους αστυνομικούς ο καθ’ ομολογίαν δράστης, περιγράφοντας όσα συνέβησαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κατάθεσή του ο 44χρονος υποστήριξε ότι βρισκόταν στο σημείο για κτηνοτροφικές εργασίες, όταν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, εμφανίστηκε το θύμα κρατώντας όπλο. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τα λεγόμενά του, εκτιμώντας ότι εντοπίζονται κενά και αντιφάσεις στην περιγραφή των γεγονότων.

Το όχημα του θύματος φέρει χτυπήματα ενώ βρισκόταν εν κινήσει, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες ως προς το αν ο 50χρονος είχε προτάξει το κυνηγετικό όπλο, το οποίο εντοπίστηκε δίπλα του, στο κάθισμα του ΙΧ. Το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε από το σημείο της δολοφονίας και πρόκειται να μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ενδελεχή βαλλιστική εξέταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα πυρά της κυνηγετικής καραμπίνας έχει θρυμματιστεί το τζάμι του πορτμπαγκάζ, ενώ ίχνη από σκάγια έχουν εντοπιστεί τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος του οχήματος. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το όπλο του 44χρονου έφερε φυσίγγια κατάλληλα για κυνήγι αγριογούρουνου.

Στα δύο χωριά παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας καθώς υπάρχουν φόβοι για βεντέτα. Άνδρες της ΟΠΚΕ φυλάσσουν τα σπίτια των δύο ανδρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο Μεσολόγγι. Τέλος, οι αρχές διερευνούν εάν ο δράστης μετέβη στο σημείο για λόγους άσχετους με το θύμα, όπως υποστηρίζει, ή εάν τον ακολουθούσε με πρόθεση, στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.