Αγρίνιο: Συνελήφθη 14χρονος με μαχαίρι στο σχολείο

Στη σύλληψη ενός 14χρονου μαθητή προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, μετά τον εντοπισμό πτυσσόμενου μαχαιριού που είχε στην κατοχή του μέσα σε σχολικό χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, το περιστατικό έγινε αντιληπτό από τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος διαπίστωσε ότι ο ανήλικος είχε το μαχαίρι και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.

Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σχολείο προχώρησαν στη σύλληψη του μαθητή και στην κατάσχεση του αντικειμένου.

Ο 14χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για τις περαιτέρω διαδικασίες.