Αγρίνιο: Οι δρόμοι έγιναν «χείμαρροι» – Προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση (Εικόνες & Βίντεο)
Πλημμύρισαν σπίτια από τον τεράστιο όγκο βροχής
Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε από τα ξημερώματα του Σαββάτου (08.11) η κακοκαιρία που έπληξε το Αγρίνιο.
Ρέματα υπερχείλησαν και δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια εξαιτίας του τεράστιου όγκου νερού που έπεσε σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με το agriniopress.gr, νερά μπήκαν σε σπίτια σε Μεγάλη Χώρα και Νεάπολη ενώ καταγράφονται πλημμύρες και σε χωράφια.
Στα Καλύβια έχουν γίνει μέχρι στιγμής πέντε αντλήσεις υδάτων από σπίτια, ενώ, οι πλημμύρες έπληξαν και χωράφια με πορτοκαλιές. Προβλήματα καταγράφηκαν και στην πόλη του Αγρινίου.
Από την έντονη βροχή έσταζε η οροφή στο γυμναστήριο των σχολείων στην Μαβίλη.
Δείτε εικόνα από το σημείο:
