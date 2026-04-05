Αγρίνιο: Η στιγμή που οι διασώστες απεγκλωβίζουν τον 56χρονο ορειβάτη – Βίντεο που κόβει την ανάσα

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε βουνοκορφή του Αγρινίου μετά από εγκλωβισμό 56χρονου ορειβάτη σε χαράδρα.

Ο 56χρονος άνδρας έπεσε σε γκρεμό και τραυματίστηκε στο σώμα με αποτέλεσμα να παραμείνει εγκλωβισμένος για κάποια ώρα στο σημείο. Άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου και Μεσολογγίου.

Το Star εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή διάσωσης του 56χρονου, τον οποίο παρέλαβε με φορείο ένα Super Puma.

Ο 56χρονος ορειβάτης είναι ο πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας, ο οποίος παρασύρθηκε από βράχο ενώ προσπαθούσε να δέσει σκοινί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αρχικά έγινε προσπάθεια από δύο εναέρια μέσα με το πρώτο να προσπαθεί να προσεγγίσει τον τραυματισμένο άνδρα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις τον προσέγγισαν και με φορείο τον μετέφεραν σε σημείο, όπου, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, παρελήφθη πριν λίγο από εναέριο μέσο. Από εκεί με ελικόπτερο, ο 56χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου.