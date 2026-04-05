Αγρίνιο: Διάσωση ορειβάτη σε δύσβατο σημείο στον Κουτούπα – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (5/4) στο Αγρίνιο μετά από ειδοποίηση για εγκλωβισμένο άτομο στην περιοχή του Κουτούπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, το άτομο είναι τραυματισμένο. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική ο άνδρας που ήταν μέλος πολυπληθούς ορειβατικής ομάδας, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έπεσε σε γκρεμό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αρχικά έγινε προσπάθεια από δύο εναέρια μέσα να προσεγγίσουν τον τραυματισμένο άνδρα, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις προσέγγισαν τον άνδρα και με φορείο τον μετέφεραν σε σημείο, όπου, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, παρελήφθη από εναέριο μέσο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στην Αεροπορική Βάση Αράξου όπου παρελήφθη και θα διακομισθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΓΝ Πατρών Άγιος Ανδρέας.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες από Αγρίνιο και Μεσολόγγι, ενώ στο σημείο βρίσκονται διασώστες της 6ης και 7ης ΕΜΑΚ, η 6η ΕΜΟΔΕ και εναέριο μέσο