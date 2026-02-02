Αγρίνιο: «Γιατί σκότωσες το παιδί μου;» – Η σπαρακτική κραυγή της μητέρας της 43χρονης Δώρας που δολοφονήθηκε και η συγγνώμη του δράστη

Τον Νοέμβριο του 2024 δολοφονήθηκε στο Αγρίνιο η 43χρονη Δώρα, μητέρα τριών παιδιών, από τον πρώην σύντροφό της.

Σήμερα (02.02), ημέρα κατά την οποία η άτυχη γυναίκα θα γιόρταζε τα γενέθλιά της, ξεκίνησε στο Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας η δίκη για την υπόθεση της δολοφονίας.

Σύμφωνα με το ilefkada, η διαδικασία άρχισε με δήλωση του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Πάνου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος ανέφερε ότι ο εντολέας του είναι «συντετριμμένος» και ζητά «μια μεγάλη συγγνώμη» από την οικογένεια του θύματος.

Ο συνήγορος υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος δεν μετέβη στο Αγρίνιο με πρόθεση να δολοφονήσει τη Δώρα, αλλά με σκοπό να την πείσει να επιστρέψει στη ζωή του. Την ίδια θέση επανέλαβε και ο ίδιος ο κατηγορούμενος, ισχυριζόμενος ότι το όπλο το έφερε για να αυτοκτονήσει μπροστά της.

Ωστόσο, αντί αυτού, πυροβόλησε και σκότωσε τη 43χρονη γυναίκα, μέρα μεσημέρι, σε κεντρικό σημείο του Αγρινίου, ενώ εκείνη βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της.

«Γιατί σκότωσες το παιδί μου;»

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο ακροατήριο όταν η μητέρα της Δώρας αντίκρισε τον κατηγορούμενο. Μη μπορώντας να συγκρατήσει τον πόνο και την οργή της, του φώναξε: «Γιατί σκότωσες το παιδί μου; Γιατί, παιδί μου, γιατί;». Η γυναίκα αυτή έχει βιώσει διπλή απώλεια, καθώς το 2010 είχε χάσει και τον γιο της σε δυστύχημα.

Από την πλευρά της, η μητέρα του κατηγορούμενου επιχείρησε να ανασκευάσει την αρχική της κατάθεση, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι ο γιος της αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, σύμφωνα με το agriniopress. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπήρξε επικοινωνία μεταξύ τους μετά τη δολοφονία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος δεν αποδέχθηκε ποτέ τον χωρισμό του από τη Δώρα. Φέρεται να την παρενοχλούσε συστηματικά, να την απειλούσε και να παραβίαζε επανειλημμένα τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί έπειτα από καταγγελία της για ενδοοικογενειακή βία.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η κατάθεση του συντρόφου της Δώρας μετά τον χωρισμό της από τον κατηγορούμενο, ο οποίος ανέφερε ότι δεχόταν και ο ίδιος απειλές από τον δράστη.

Λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας, σημειώθηκε ένταση όταν ο αδερφός της δολοφονημένης γυναίκας αντίκρισε για πρώτη φορά τον κατηγορούμενο.

Τελικά, το δικαστήριο διέκοψε τη δίκη, η οποία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026.