Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο από τη στιγμή που δράστες τρέχουν να διαφύγουν μετά το μαχαίρωμα του 17χρονου

Θύμα επίθεσης με μαχαίρι από ομάδα πέντε έως έξι ατόμων έπεσε ένας 17χρονος μαθητής έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών, στον Άγιο Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, καθηγητής του σχολείου ενημέρωσε την αστυνομία ότι μαθητής είχε τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 17χρονος, υπήκοος Κούβας, η ομάδα των δραστών τον πλησίασε στο πεζοδρόμιο και ένας από αυτούς τον χτύπησε στον μηρό με μαχαίρι τύπου karambit.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews καταγράφεται η στιγμή που οι δράστες τρέχουν για να διαφύγουν από το σημείο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η επίθεση φαίνεται να έχει οπαδικό κίνητρο, καθώς ο ανήλικος είναι οπαδός της ΑΕΚ.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, οι οποίοι εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για την ταυτοποίηση των δραστών και τη διακρίβωση των κινήτρων της επίθεσης, ενώ παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς.