Άγιος Παντελεήμονας: Οπαδικό επεισόδιο έξω από σχολείο – Τραυμάτισαν ανήλικο με αιχμηρό αντικείμενο

Σοβαρά τραυματίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (04/03) ένας ανήλικος από αιχμηρό αντικείμενο, έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, γύρω στις 14:20 ένας καθηγητής έβγαινε από το 41ο Λύκειο Αθηνών, όταν εντόπισε έξω από το σχολείο έναν 17χρονο Κουβανό υπήκοο τραυματισμένο από μαχαίρι καραμπίτ στον δεξί μηρό. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ανήλικος είναι οπαδός της ΑΕΚ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από τουλάχιστον πέντε άτομα.

Το σημείο που βρέθηκε μαχαιρωμένος ο ανήλικος

Πληροφορίες κάνουν λόγο για οπαδικό περιστατικό.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού για ιατρική περίθαλψη και βρίσκεται εκτός κινδύνου.