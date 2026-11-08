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Άγιος Παντελεήμονας: Σε νεαρή γυναίκα ανήκει η σορός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα – Πώς αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα

Ένας 29χρονος ειδοποίησε την αστυνομία όταν αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία από βαλίτσα στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης – Στο σημείο ιατροδικαστής.

Άγιος Παντελεήμονας: Σε νεαρή γυναίκα ανήκει η σορός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα – Πώς αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi) (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)
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Σε γυναίκα νεαρής ηλικίας, πιθανότατα αφρικανικής καταγωγής, ανήκει, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η ανθρώπινη σορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα το απόγευμα της Κυριακής (8/11) στον Άγιο Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης, όταν ένας 29χρονος αλλοδαπός αντιλήφθηκε έντονη δυσάρεστη οσμή από βαλίτσα που βρισκόταν στο σημείο.

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Ο άνδρας μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα και ενημέρωσε τις Αρχές.

Πώς εντοπίστηκε η σορός

Αστυνομικοί έσπευσαν στην οδό Αλκαμένους 5, όπου εντόπισαν τη βαλίτσα και διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της υπήρχε ανθρώπινη σορός.

Η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής για την εξέταση της σορού και τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τις συνθήκες θανάτου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα της γυναίκας, ούτε έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια του θανάτου της.

Τι περιγράφει κάτοικος της περιοχής

Κάτοικος που βρέθηκε κοντά στο σημείο περιέγραψε την έντονη δυσοσμία και την κινητοποίηση της αστυνομίας.

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει τους γύρω δρόμους και δεν επέτρεπαν στους περαστικούς να πλησιάσουν.

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Ο ίδιος περιέγραψε ότι είδε μια σακούλα, χωρίς να διακρίνει τη βαλίτσα, ενώ αστυνομικοί τού ζήτησαν να απομακρυνθεί από το σημείο.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η ταυτότητα της νεαρής γυναίκας και να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

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