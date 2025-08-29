Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 31χρονη για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση σε κίνδυνο

Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μια 31χρονη από την Ουγκάντα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μια κοινωνική λειτουργός διαπίστωσε ότι ένα εξάχρονο κορίτσι ήταν μόνο του χωρίς επιτήρηση σε διαμέρισμα 4ου ορόφου σε πολυκατοικία επί της οδού Αγίου Μελετίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που απομάκρυναν με ασφάλεια το κορίτσι, ενώ λίγη ώρα αργότερα συνέλαβαν την 31χρονη μητέρα.