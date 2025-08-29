Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 31χρονη για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση σε κίνδυνο

Η μητέρα άφησε το εξάχρονο παιδί της μόνο στο διαμέρισμα

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 31χρονη για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση σε κίνδυνο
DEBATER NEWSROOM

 Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μια 31χρονη από την Ουγκάντα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μια κοινωνική λειτουργός διαπίστωσε ότι ένα εξάχρονο κορίτσι ήταν μόνο του χωρίς επιτήρηση σε διαμέρισμα 4ου ορόφου σε πολυκατοικία επί της οδού Αγίου Μελετίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που απομάκρυναν με ασφάλεια το κορίτσι, ενώ λίγη ώρα αργότερα συνέλαβαν την 31χρονη μητέρα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ