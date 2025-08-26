Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας για βιασμό ανήλικης σε σπίτι συγγενικού προσώπου – Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Ανατριχιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης ήρθε στο φως στην Πάτρα, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός άνδρα που κατηγορείται για βιασμό και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της κοπέλας.

Σύμφωνα με το pelo.gr, την Δευτέρα ο κατηγορούμενος ήταν σε σπίτι της οικογένειας της ανήλικης, εκμεταλλεύτηκε την στιγμή που η κοπέλα βρισκόταν μόνη της και την προσέγγισε και με χρήση σωματικής βίας τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίστηκε εις βάρος του συλληφθέντα και αυτός οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας για την περαιτέρω διαδικασία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για βιασμό και προσβολή γενετησίας αξιοπρέπειας ανήλικης.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς χθες το μεσημέρι, βρισκόμενος σε οικία συγγενικού προσώπου ανήλικης κοπέλας, την προσέγγισε τη στιγμή που ήταν μόνη της και με την άσκηση σωματικής βίας τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.