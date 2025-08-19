Άγιος Παντελεήμονας: Αυτός είναι ο σεσημασμένος Αλβανός που εκτέλεσαν – “Χωμένος” στον υπόκοσμο και ο αδελφός του

Γνωστός στις Αρχές για σωρεία παραβάσεων ήταν ο 47χρονος Αλβανός που εκτελέστηκε εν ψυχρώ το βράδυ της Δευτέρας 18/8 στον Άγιο Παντελεήμονα.

Το θύμα βρέθηκε νεκρό στην οδό Μιχαήλ Βόδα 200 γύρω στις 21:30, με τους δύο δράστες -σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία- να τον πυροβολούν θανάσιμα.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που απέκλεισαν την περιοχή, και άρχισαν έρευνες για το κίνητρο της άγριας δολοφονίας.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για Αρτούρ Μπασίμι, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών.

Μάλιστα, τον Φεβρουάριο του 2022, το θύμα είχε συλληφθεί για συμμετοχή σε 19μελή εγκληματική οργάνωση, η οποία διέπραττε κλοπές σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Τότε, η αστυνομία είδε δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του.

Τον Απρίλιο του 2024 είχε συλληφθεί και πάλι για παρόμοιες κατηγορίες.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδουν αλβανικά ΜΜΕ, ο αδελφός του είναι ένας 38χρονος που δραστηριοποιείται στον αλβανικό και ελληνικό υπόκοσμο.