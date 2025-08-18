Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας – Φέρει τραύμα από όπλο στο κεφάλι

Νεκρός με τραύμα από πιστόλι στο κεφάλι εντοπίστηκε ένας άνδρας στις 21:30, σε περιοχή στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, η εκτέλεση έγινε με μία σφαίρα στον θώρακα και το θύμα εκτελέστηκε στην οδό Μιχαήλ Βόδα 200. Το θύμα πρόκειται για έναν άνδρα Αλβανικής καταγωγής που είχε γεννηθεί το 1978 και είχε απασχολήσει παλαιότερα τις αρχές για κλοπές και ναρκωτικά.

Την εκτέλεση φέρεται να την έχουν κάνει δύο άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας που διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.