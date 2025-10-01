Άγιος Παντελεήμονας: 4χρονη διέφυγε από το νηπιαγωγείο κι έκανε βόλτες στην Αχαρνών – Συνελήφθη η διευθύντρια

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη την Τρίτη (30/9) στον Άγιο Παντελεήμονα όταν 4χρονη διέφυγε της προσοχής των δασκάλων και βγήκε στον δρόμο.

Το περιστατικό συνέβη στις 1:00 το μεσημέρι της Τρίτης κατά την αποχώρηση των παιδιών από το νηπιαγωγείο που βρίσκεται στην Αχαρνών.

Το κοριτσάκι βγήκε στην Αχαρνών χωρίς να το καταλάβουν οι δάσκαλοι του νηπιαγωγείου και εντοπίστηκε λίγο αργότερα από μια 34χρονη διερχόμενη γυναίκα στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Πάφου, σε κατάστημα εστίασης που βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σχολείο.

Η 4χρονη είναι καλά στην υγεία της, ενώ σε βάρος της διευθύντριας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.