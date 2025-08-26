Μαζί με τους παιδικούς σταθμούς, έρχονται και οι πρώτες ιώσεις – Πώς να προστατεύσετε το παιδί σας

Σε λιγότερο από μια εβδομάδα, τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, ανοίγουν οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί και οι γονείς έχουν ήδη άγχος, καθώς νομοτελειακά έρχονται και οι πρώτες ιώσεις.

Παράλληλα, βέβαια, υπάρχει και η αγωνία του πρώτου αποχωρισμού από το σπίτι και της ένταξής του σε ένα νέο περιβάλλον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πόσες φορές θα αρρωστήσει στον παιδικό σταθμό

Σύμφωνα με τους παιδιάτρους, ένα νήπιο μπορεί να προσβληθεί από ιογενείς λοιμώξεις έως και 15 φορές μέσα στη σχολική χρονιά.

Ρινίτιδες φαρυγγίτιδες, λαρυγγίτιδες, γαστρεντερίτιδες, στρεπτόκοκκος, γρίπη και κορωνοϊός είναι ορισμένοι από τους ιούς που ταλαιπωρούν τα μικρά παιδιά. Πυρετός, μπούκωμα και βήχας είναι τα συνηθισμένα συμπτώματα. Ακόμα και ένα παιδί να νοσήσει στον βρεφονηπιακό σταθμό λόγω της στενής επαφής που έχουν μεταξύ τους ευνοείται η μετάδοση και μπορεί να κολλήσουν τα περισσότερα.

Όλα όσα πρέπει να διδάξουμε στα νήπια

Τα νήπια βάζουν τα χέρια τους και τα παιχνίδια συχνά στο στόμα τους έτσι γίνεται μετάδοση των ιώσεων από το ένα παιδί στο άλλο. Προσπαθήστε λοιπόν να τα μάθετε να μην το κάνουν, αλλά και να μην τρώνε από το φαγητό ή πίνουν από ποτήρια των άλλων παιδιών στο σχολείο.

Στον παιδικό σταθμό είναι απαραίτητο να τηρούνται κανόνες υγιεινής. Οι χώροι πρέπει να αερίζονται καλά και να μην συγχρωτίζονται πολλά παιδιά σε μικρές αίθουσες. Τα παιχνίδια καθώς και όλοι οι χώροι να καθαρίζονται σε καθημερινή βάση.

Η σωστή υγιεινή των χεριών αποτελεί ίσως το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης της μετάδοσης των ιώσεων ιδιαίτερα αυτών του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος.

Μάθετέ του λοιπόν να τα πλένει συχνά στον παιδικό σταθμό και κυρίως μετά την τουαλέτα και πριν το φαγητό αλλά και κάθε φορά που επιστρέφει από το σχολείο. Δείξτε του πώς να σκουπίζει μόνο του τη μύτη του με χαρτομάντηλο, όταν έχει μύξα, και όταν βήχει να καλύπτει το στόμα και τη μύτη του, με το εσωτερικό του αγκώνα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μικρά μυστικά

Η σωστή διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, προβιοτικά, σίδηρο ενισχύει την άμυνα του οργανισμού του . Φρούτα, λαχανικά, κόκκινο κρέας και ψάρια βοηθούν το παιδί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους ιούς.

Παράλληλα, τα νήπια πρέπει να κοιμούνται 9 έως 12ώρες και να έχουν ένα σταθερό πρόγραμμα στον ύπνο, μακριά από οθόνες ειδικά τις βραδινές ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν το παιδί είναι άρρωστο δεν το στέλνουμε στον παιδικό σταθμό και πρέπει να παραμείνει στο σπίτι μέχρι να περάσουν τουλάχιστον 24-48 ώρες χωρίς συμπτώματα. Τέλος βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας έχει κάνει όλα τα απαραίτητα εμβόλια για την ηλικία του.