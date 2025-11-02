Άγιος Παντελεήμονας: 49χρονη συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών

Μία 49χρονη ημεδαπή συνελήφθη την Τετάρτη (29/10) στον Άγιο Παντελεήμονα, για κατοχή ναρκωτικών.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, την Τετάρτη, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν την 49χρονη να κινείται πεζή στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και την κάλεσαν σε έλεγχο όπου εντόπισαν την κατοχή της 12 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Στη συνέχεια σε έλεγχο οικίας όπου διέμενε εντοπίστηκαν επιπλέον 174 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 34 γραμμ. παραισθησιογόνων μανιταριών, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας καθώς και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.