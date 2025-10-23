Συνελήφθησαν δύο άνδρες για διακίνηση κάνναβης στον Άγιο Παντελεήμονα

Δύο άνδρες ηλικίας 23 και 24 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Άγιο Παντελεήμονα, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της 18ης Οκτωβρίου 2025, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα για έλεγχο σε όχημα όπου επέβαιναν οι δύο νεαροί. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 205 ευρώ, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για προανάκριση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε έλεγχο των οικιών τους, οι αρχές κατέσχεσαν:

-6- κιλά και -293- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-2- τρίφτες κάνναβης,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

το χρηματικό ποσό των -2.035- ευρώ.

Σημειώνεται ότι και οι δύο κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.