Άγιος Δημήτριος: Η δράση του 20χρονου οργανωμένου οπαδού που έκαιγε ΙΧ αντίπαλων φιλάθλων (Βίντεο – ντοκουμέντο)

Χειροπέδες σε 20χρονο οργανωμένο οπαδό που πραγματοποίησε τον περασμένο Ιούλιο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου διπλή εμπρηστική επίθεση σε ΙΧ πέρασε η ΕΛΑΣ μετά από μήνες ερευνών.

Ο 20χρονος είχε διαφύγει στις ΗΠΑ για περίπου 5 μήνες αλλά όταν γύρισε στην Ελλάδα, οι αρχές τον εντόπισαν και τον οδήγησαν στην Δικαιοσύνη. Μάλιστα, διέμενε σε AirBnb στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου με την ΕΛΑΣ να προχωράει σε κατάσχεση μικροποσότητας ναρκωτικών και άλλων αντικειμένων που αποδεικνύουν την δράση του στον οπαδικό χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ο 20χρονος, οργανωμένος οπαδός ελληνικής ομάδας, έκανε επιθέσεις σε οικίες άλλων οργανωμένων οπαδών αντίπαλης ομάδας. Ειδικότερα, τον περασμένο Ιούλιο , δύο δράστες, επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, πήγαν έξω από πολυκατοικία σε περιοχή της Δάφνης, στην οποία διέμενε οργανωμένος οπαδός ομάδας, στην κεντρική πόρτα της οποίας τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν Εκρηκτικό Μηχανισμό.

Στη συνέχεια, μετέβησαν σε περιοχή του Αγίου Δημητρίου, έξω από πολυκατοικία που διέμενε άλλος οπαδός της ίδιας ομάδας, όπου τοποθέτησαν ομοίως και ενεργοποίησαν δεύτερο Αυτοσχέδιο Εμπρηστικό Μηχανισμό.

Στα βίντεο που φέρνει στην δημοσιότητα το DEBATER, φαίνεται η δράση του 20χρονου συνοδεία του συνεργού του να τοποθετεί τους δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται να κατεβαίνει από μηχανάκι να κατευθύνεται στην εξώπορτα του σπιτιού, ενώ την ώρα που αποχωρεί από το σημείο φαίνεται η λάμψη της έκρηξης.

Ο ίδιο εντοπίστηκε πρωινές ώρες Δευτέρας (9/2) και συνελήφθη, καθώς σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο κατάλυμα όπου διέμενε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-μικροποσότητα κάνναβης,

-μεταλλικός και πλαστικός τρίφτης κάνναβης,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-πλήθος αυτοκόλλητων με διακριτικά ομάδας,

-13 φιαλίδια σπρέι χρωματισμού,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-ρουχισμός με υβριστικό περιεχόμενο και

-2 κινητά.