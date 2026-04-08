Άγιοι Ανάργυροι: Σοβαρό τροχαίο με την εμπλοκή δύο αυτοκινήτων – Το ένα μπήκε σε… αυλή (βίντεο)

Ένα σοβαρό τροχαίο που θα μπορούσε να έχει άσχημη κατάληξη σημειώθηκε αργά τη νύχτα της Μεγάλης Τρίτης 7/4 στους Αγίους Αναργύρους.

Το τροχαίο έγινε στις 23:45 επί της λεωφόρου Δημοκρατίας 144, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία συγκρούστηκαν.

Μάλιστα, το ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε μέσα σε αυλή, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι κόπηκε η ρόδα και έμεινα στο πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα να κάτσει με τον ουρανό προς τα κάτω.

Το μπλε αυτοκίνητο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER, βγήκε από τη Σολωμού στη λεωφόρο Δημοκρατίας και έκοψε τον δρόμο στο άλλο όχημα το οποίο κινείτο με μεγάλη ταχύτητα και βρέθηκε στην αυλή του σπιτιού.

Ευτυχώς, από το τροχαίο δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός, με την Τροχαία να διερευνά τα ακριβή αίτια.