Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής στην Λεωφόρο Κηφισίας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης 7/4 στην Λεωφόρο Κηφισίας με παράσυρση μιας πεζής γυναίκας.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στο ρεύμα προς Αθήνας στη συμβολή με την οδό Αχαΐας, στην περιοχή των Αμπελοκήπων όταν μια μηχανή παρέσυρε μια γυναίκα.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα οι Αρχές προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία αλλά και ασθενοφόρο για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στην πεζή.