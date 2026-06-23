Αργολίδα: Νεκρός 49χρονος δικυκλιστής σε τροχαίο στην Επίδαυρο

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Τρίτης, 23 Ιουνίου ένας 49χρονος δικυκλιστής σε τροχαίο δυστύχημα, στην περιοχή της Επιδαύρου, στην Αργολίδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Συνδετήρια Οδό Αρχαιολογικών Χώρων Επιδαύρου – Λυγουριού.

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Κατά την ίδια ανακοίνωση το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή με αναβάτη τον 49χρονο εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Ο άτυχος 49χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.