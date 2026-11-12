Μαρινάκης: Αλλάζει ο τρόπος μοριοδότησης για τις Πανελλαδικές – Ετοιμάζει σχέδιο το υπουργείο Παιδείας

Αλλαγές στον τρόπο μοριοδότησης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, στον απόηχο της αποχώρησης του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι ο νόμος αυτός είναι από το 1999 και έχουν γίνει πολλές τροποποιήσεις και με αφορμή την υπόθεση του πρώην υπουργού έχει δώσει οδηγία ο πρωθυπουργός για ένα νέο σχέδιο από το υπουργείο με προϋπόθεση την πραγματική συμμετοχή των αθλητών στους αγώνες αλλά και τα χρόνια συμμετοχής σε αυτές τις δραστηριότητες. Σημείωσε ότι όταν καταλήξει το υπουργείο Παιδείας θα προβλέπονται ρητώς και μεταβατικές διατάξεις για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις.

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Όσον αφορά στον Λάζαρο Τσαβδαρίδη τόνισε ότι εκρίθη πως οι εξηγήσεις δεν ήταν επαρκείς και ο υφυπουργός υπέβαλλε την παραίτησή του. Ζήτησε ωστόσο να μην γίνει ανθρωποφαγία από τη στιγμή που υπάρχει και ένα παιδί στη μέση.

Πρόσθεσε ως σχόλιο: «Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάτι που είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Από εκεί και πέρα γεννώνται ερωτήματα ως προς το χρόνο που έγινε αυτό και την ιδιότητα που είχε o υφυπουργός εκείνη την περίοδο. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τον ίδιο κρίθηκε ότι δεν ήταν επαρκείς και γι’ αυτό ο πρωθυπουργός έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Τσαβδαρίδη».

Όσον αφορά την επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο κυβερνητικό σχήμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «επανέρχεται στη θέση του υφυπουργού με αρμοδιότητα θέματα ψυχικής υγείας ενώ είχε παραιτηθεί μόνος του και ήταν ένας από τους βουλευτές που δικαιώθηκαν ενώ σπιλώθηκαν από την αντιπολίτευση καθώς δεν υπήρξαν ενδείξεις για παραπομπή».

«Σε συνέχεια της επιστροφής του Τάσου Χατζηβασιλείου, επέστρεψε ο κ. Βαρτζόπουλος

και υπάρχει τέτοια πρόθεση και για τους άλλους παραιτηθέντες αν δικαιωθούν» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.